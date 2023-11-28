Горожан пригласили на «Екатеринбургский диктант»

Жителей Екатеринбурга пригласили проверить, насколько хорошо они знают историю родного города. В эту субботу, 2 декабря, в музее истории Екатеринбурга пройдет «Екатеринбургский диктант» – открытое тестирование, в котором могут принять участие все желающие старше 14 лет.