В Лондоне продали черновик «Богемской рапсодии» Queen за почти 1,4 млн фунтов

Организаторы аукциона Sotheby’s в Лондоне продали почти за 1,379 млн фунтов стерлингов черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody), написанный лидером британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри, сообщается на сайте аукциона.