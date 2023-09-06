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В Лондоне продали черновик «Богемской рапсодии» Queen за почти 1,4 млн фунтов

В Лондоне продали черновик «Богемской рапсодии» Queen за почти 1,4 млн фунтов

Организаторы аукциона Sotheby’s в Лондоне продали почти за 1,379 млн фунтов стерлингов черновик с текстом песни «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody), написанный лидером британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри, сообщается на сайте аукциона.

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