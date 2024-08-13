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Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности — новое жесткое правило работает с 13 августа

Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности — новое жесткое правило работает с 13 августа

Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности — новое жесткое правило работает с 13 августа Евгения КомароваНотариусы и юристы в последнее время сталкиваются с вопросом о правовом статусе земельных участков, приобретённых в браке.

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