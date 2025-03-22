В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 35% - введено 1 млн 145 тысяч кв. м

О работе по программам жилищного строительства, обеспечения жильем отдельных категорий граждан, о строительстве объектов социально-культурной сферы доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.