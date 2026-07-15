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Живая Кубань

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Концерты, спектакли и постановки: в Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны»

Концерты, спектакли и постановки: в Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны»

Концерты, спектакли и постановки: в Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны»С 3 по 13 сентября на побережье Черного моря в Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны».

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