Молдавскую культуру представили на Европейской рождественской ярмарке в Москве

Коллектив посольства Молдовы в России вместе с представителями молдавской диаспоры принял участие в ежегодной Европейской рождественской ярмарке, организованной Немецкой Школой в Москве, под патронатом посольства ФРГ в Российской Федерации.
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