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Лавров: Уиткофф понял суть конфликта на Украине, но переоценил элиты в Европе

Лавров: Уиткофф понял суть конфликта на Украине, но переоценил элиты в Европе

Европейские элиты не позволят Украине согласиться на перемирие с Россией в ближайшее время. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью Первому каналу о чрезмерном оптимизме спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

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