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Айк Дэвид «Раса Человеческая, Поднимись с Колен. Лев Уже Не Спит» Рептильные боги Конспект шестой

Айк Дэвид «Раса Человеческая, Поднимись с Колен. Лев Уже Не Спит» Рептильные боги Конспект шестой

«Если вы хотите узнать Иллюминати, изучите рептилию» Кредо Мутва - цитата из книги Сотни тысяч лет назад, как пишет автор, Ануннаки-Рептилии начали проводить множество генетических экспериментов по смешению своей собственной генетики с человеческой.

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