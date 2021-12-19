Айк Дэвид «Раса Человеческая, Поднимись с Колен. Лев Уже Не Спит» Рептильные боги Конспект шестой

«Если вы хотите узнать Иллюминати, изучите рептилию» Кредо Мутва - цитата из книги Сотни тысяч лет назад, как пишет автор, Ануннаки-Рептилии начали проводить множество генетических экспериментов по смешению своей собственной генетики с человеческой.