В Центре кинологической службы УТ МВД России по СФО прошла познавательная экскурсия для многодетной семьи

Семья Латынцевых, в которой воспитываются 17 детей, познакомилась с особенностями службы полицейских-кинологов и узнала, как отбирают и готовят служебных собак для работы в транспортной полиции, какие задачи они выполняют и насколько важна слаженная работа кинолога и его питомца.