Брокколи помогает защитить здоровье лёгких

Употребление капусты брокколи помогает предотвратить хронические лёгочные болезни. Было доказано, что состав из этого овоща останавливает деградацию антиокислителей NRF2, ключевых компонентов защитной системы организма от подстрекательных процессов, концентрация которых сокращается при повреждении лёгких.