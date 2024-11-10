❤️Благодарим Новоаннинскую ДЮСШ и школу бокса за признание вклада Сети информационных каналов Novo_Тoday в популяризацию бокса в Новоаннинском районе.
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❤️Благодарим Новоаннинскую ДЮСШ и школу бокса за признание вклада Сети информационных каналов Novo_Тoday в популяризацию бокса в Новоаннинском районе.