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Царьград

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"КАМАЗ" и "СКА-Хабаровск" завершили матч со счётом 3:3 в Хабаровске

"КАМАЗ" и "СКА-Хабаровск" завершили матч со счётом 3:3 в Хабаровске

Футболисты "КАМАЗа" из Набережных Челнов сыграли вничью 3:3 с "СКА-Хабаровском" в рамках 13-го тура Первой лиги.

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