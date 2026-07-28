Мерц отверг проект бюджета ЕС от Еврокомиссии и потребовал сократить его на сотни миллиардов евро

Германский канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин не согласен с предложением Еврокомиссии по новому семилетнему бюджету Евросоюза и настаивает на его значительном урезании — на несколько сотен миллиардов евро.
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