🚂 «Поезд Победы» прибудет в Волгоград 9 апреля Уникальный передвижной музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, пробудет в регионе по 13 апреля.
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🚂 «Поезд Победы» прибудет в Волгоград 9 апреля Уникальный передвижной музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны, пробудет в регионе по 13 апреля.