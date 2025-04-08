Центробанк России: ставка стала барьером для инфляции 2022 года

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, сообщила, что установленная ключевая ставка помогла успешно сдержать инфляционное давление в 2022 году, ослабив инфляционный импульс.
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