Володин: подготовка покушения на Путина - путь к началу ядерной войны

АндрейБорков

Необходимо возбудить уголовное дело по факту приготовлений должностными лицами США покушения на Президента РФ Путина В.В. В обязательном порядке установить основных фигурантов по данному делу. Затем на СБ ООН это все озвучить и объявить отлов этих фигурантов. При невозможности изловить фигуранта по данному делу и доставить его для проведения необходимых следственных мероприятий в СК РФ, означенного фигуранта в живых не оставлять, способы использовать любые, главное - результат. Обеспечить формально законности по максимуму и вперед. Была же некогда при НКВД СССР спец.группа(особого назначения) под руководством генерала Судоплатова. Наработки есть, в архивах все сохранено. Взять за основу уже имеемое, доработать и усовершенствовать с учетом технических возможностей и текущего момента. То, что америкосы ни при каких обстоятельствах этих фигурантов не выдадут, это и ежику понятно. То есть эти фигуранты должны быть отловлены правдами и неправдами и вывезены в РФ, если этого сделать не представится возможным, то должны они принять смерть лютую и жуткую. А по другому ни как.