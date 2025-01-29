Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Володин: подготовка покушения на Путина - путь к началу ядерной войны

Володин: подготовка покушения на Путина - путь к началу ядерной войны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что подготовка покушения на российского президента Владимира Путина является прямым путем к началу ядерной войны.

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Комментарии
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АндрейБорков
Необходимо возбудить уголовное дело по факту приготовлений должностными лицами США покушения на Президента РФ Путина В.В. В обязательном порядке установить основных фигурантов по данному делу. Затем на СБ ООН это все озвучить и объявить отлов этих фигурантов. При невозможности изловить фигуранта по данному делу и доставить его для проведения необходимых следственных мероприятий в СК РФ, означенного фигуранта в живых не оставлять, способы использовать любые, главное - результат. Обеспечить формально законности по максимуму и вперед. Была же некогда при НКВД СССР спец.группа(особого назначения) под руководством генерала Судоплатова. Наработки есть, в архивах все сохранено. Взять за основу уже имеемое, доработать и усовершенствовать с учетом технических возможностей и текущего момента. То, что америкосы ни при каких обстоятельствах этих фигурантов не выдадут, это и ежику понятно. То есть эти фигуранты должны быть отловлены правдами и неправдами и вывезены в РФ, если этого сделать не представится возможным, то должны они принять смерть лютую и жуткую. А по другому ни как.
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