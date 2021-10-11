Названа безопасная норма хлеба в день

Диетолог Круглова: «Ничего плохого и ужасного в хлебе нет».Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России врач-диетолог Наталья Круглова назвала норму хлеба в день для мужчин, женщин и детей, которая не навредит здоровью и фигуре.