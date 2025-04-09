Центр молодежи объявляет о проведении районного Фестиваля военно-патриотической песни «Мы – наследники Победы!», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Году защитника Отечества в России среди детских и молодежных организаций, военно-патриотических клубов, волонтерских объединений, творческих студий Новоаннинского района К участию в фестивале приглашаются: учащиеся общеобразовательных учреждений района, члены детских, молодежных и волонтерских организаций, военно-патриотических клубов, творческих студий.