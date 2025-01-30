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Фитнес-тренер посоветовала 12 эффективных упражнений на трицепс

Фитнес-тренер посоветовала 12 эффективных упражнений на трицепс

Инструктор персональных и групповых программ по функциональному и силовому тренингу Елизавета Прокудина посоветовала 12 эффективных упражнений на трицепс В зале тренер рекомендовала выполнять жим штанги узким хватом, французский жим, разгибание рук в блоке, разгибания рук из-за головы с гантелью, отжимания на брусьях и обратные отжимания от скамьи.

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