Фитнес-тренер посоветовала 12 эффективных упражнений на трицепс

Инструктор персональных и групповых программ по функциональному и силовому тренингу Елизавета Прокудина посоветовала 12 эффективных упражнений на трицепс В зале тренер рекомендовала выполнять жим штанги узким хватом, французский жим, разгибание рук в блоке, разгибания рук из-за головы с гантелью, отжимания на брусьях и обратные отжимания от скамьи.
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