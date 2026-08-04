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Мировые Новости

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Стартовал всероссийский социальный проект «Онкологическая настороженность 2026»

Стартовал всероссийский социальный проект «Онкологическая настороженность 2026»

Межрегиональная благотворительная общественная организация содействия в реализации социальных программ в области медицины и здравоохранения «Возрождение» объявляет о запуске ежегодного проекта «Онкологическая настороженность 2026».

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