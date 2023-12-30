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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев назвал «Краснодар» открытием года в РПЛ: «Клуб вышел на новый уровень»

Алаев назвал «Краснодар» открытием года в РПЛ: «Клуб вышел на новый уровень»

— Команда-открытие 2023 года в РПЛ? — «Краснодар», потому что команда впервые в своей истории закончила первую часть сезона на первом месте, а еще у них был финал Кубка России.

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