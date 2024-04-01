Варвара Степанова в цвете: выставка Кристи Липпайр в ЦТИ «Фабрика»

Американская художница представила проект, посвященный представительнице конструктивизма. Выставка американской художницы Кристи Липпайр «Цвет как форма» (куратор — Кристина Пестова) в Центре творческих инициатив «Фабрика» неслучайно открылась в год 130-летия Варвары Степановой: экспозиция посвящена переосмыслению наследия художницы-авангардистки.
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