Вирус оффроуда продолжает шагать по миру

Внедорожные седаны и универсалы распространены, а внедорожные купе уже не шокируют, а как насчет внедорожных однообъемных автомобилей? В конце прошлого года Toyota представила концепт X-Van Gear на выставке Japan Mobility Show 2023.
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