О новом виде мошенничества с QR-кодами предупредили жителей Алтайского края

Аферисты размещают вредоносные ссылки под предлогом вступить в домовой чат или оплатить квитанцию Мошенническая схема с QR-кодами в объявлениях, или квишинг, активно распространяется на территории Алтайского края.
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