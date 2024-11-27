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«Поражать пусковые установки России»: заявление НАТО раскрыло задумку Трампа

«Поражать пусковые установки России»: заявление НАТО раскрыло задумку Трампа

  Конфликт на Украине вошел в фазу кульминации Можно, пожалуй, и согласиться с главой британского Минобороны Джоном Хили, который заявил, что украинский конфликт вошёл в критическую фазу.

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Комментарии
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Алексей Тан
«Поражать пусковые установки России»: заявление НАТО раскрыло задумку Трампа======================== &quot;Звёзды Давида&quot; на рукавах, говорят сами за себя....  Показатель Газа!!... Когда ни чего не получилось приручить Палестину... массово стали уничтожать, мирное население... они в ТУПИКЕ... и их предложения, становятся, ... ещё более безумны!!... чем ОНИ САМИ.
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10 час.
ВС
Владимир Сергеев
&amp;quot;Жахнуть&amp;quot; &amp;quot;Орешником&amp;quot; по членам НАТО не имеющих ядерного оружия. Чисто посмотреть, что они предпримут. Если в результате этим членам передадут яд.оружие - то будем посмотреть кому и нам передать...
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8 час.
Алексей Тан
Читай выше... безумные...предлагают своё безумие!.
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8 час.

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