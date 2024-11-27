Алексей Тан

«Поражать пусковые установки России»: заявление НАТО раскрыло задумку Трампа======================== "Звёзды Давида" на рукавах, говорят сами за себя.... Показатель Газа!!... Когда ни чего не получилось приручить Палестину... массово стали уничтожать, мирное население... они в ТУПИКЕ... и их предложения, становятся, ... ещё более безумны!!... чем ОНИ САМИ.