Конфликт на Украине вошел в фазу кульминации Можно, пожалуй, и согласиться с главой британского Минобороны Джоном Хили, который заявил, что украинский конфликт вошёл в критическую фазу.
«Поражать пусковые установки России»: заявление НАТО раскрыло задумку Трампа
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Алексей Тан
«Поражать пусковые установки России»: заявление НАТО раскрыло задумку Трампа======================== "Звёзды Давида" на рукавах, говорят сами за себя.... Показатель Газа!!... Когда ни чего не получилось приручить Палестину... массово стали уничтожать, мирное население... они в ТУПИКЕ... и их предложения, становятся, ... ещё более безумны!!... чем ОНИ САМИ.
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10 час.
ВС
Владимир Сергеев
&quot;Жахнуть&quot; &quot;Орешником&quot; по членам НАТО не имеющих ядерного оружия. Чисто посмотреть, что они предпримут. Если в результате этим членам передадут яд.оружие - то будем посмотреть кому и нам передать...
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8 час.
Алексей Тан
Читай выше... безумные...предлагают своё безумие!.
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8 час.
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