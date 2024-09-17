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  • Сергей Волк
    Золотые слова!!!"Если лупить, так...
  • yury
    Проспись, потом пиши.Ребёнок мигрантов...
  • Игорь Васиков
    Если где-то идёт война, значит кто-то на этом зарабатывает. Если уничтожить этих "кто-то", то мир станет лучше.Мир на грани войн...

Довольный Путин, шаманы и ядерное оружие: Der Spiegel выдал фантастическую версию поездки президента в Монголию

Довольный Путин, шаманы и ядерное оружие: Der Spiegel выдал фантастическую версию поездки президента в Монголию

Путин ездил в Монголию ради разрешения шаманов использовать ядерное оружие утверждает немецкий Der Spiegel, добавив, что хоть и звучит эта версия как фантастика, но якобы встреча такая была и Путин "вернулся довольный".

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