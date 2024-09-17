Довольный Путин, шаманы и ядерное оружие: Der Spiegel выдал фантастическую версию поездки президента в Монголию

Путин ездил в Монголию ради разрешения шаманов использовать ядерное оружие утверждает немецкий Der Spiegel, добавив, что хоть и звучит эта версия как фантастика, но якобы встреча такая была и Путин "вернулся довольный".
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