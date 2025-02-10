Пенсионеры Карелии получат доплату: итоги индексации на 9,5%

Отделение Социального фонда Карелии проиндексировало пенсии разъяснило подробности повышения В текущем году отделение Социального фонда России по Республике Карелия провело индексацию страховых пенсий для жителей региона на 9,5 процента.
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