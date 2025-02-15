Уважаемые ветераны Афганской войны! Мы, гордимся Вами. Помним и чтим каждого, кто прикоснулся к афганской земле.
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Уважаемые ветераны Афганской войны! Мы, гордимся Вами. Помним и чтим каждого, кто прикоснулся к афганской земле.