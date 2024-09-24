Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 25-28 сентября 2024 года По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25-28 сентября в центральных и восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.