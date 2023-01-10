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Симеоне уйдет из «Атлетико» летом. Он уже сообщил об этом гендиректору (Пако Гарсия Каридад)

Диего Симеоне покинет «Атлетико» по окончании сезона. Об этом в эфире El Chiringuito TV сообщил журналист Пако Гарсия Каридад.

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