Европа "отстраняет" Путина от президентского статуса: Заявление ПАСЕ вызвало смех в Кремле

Eduard До чего охренеть,посторонние лица нам навязывают чуждое мнение.Представьте сосед,или вообще прохожий вам командует! Нет не родственник,не работодатель,а так хрен знает кто вам указывает!

Вера Этих придурков уже жаль,не знают чего ещё придумать,чтобы Россию унизить,их слабоумие на лицо,причём масштабное, неизлечимое.. если только лопатой по комполу и в деревянный ящик.