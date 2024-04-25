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Европа "отстраняет" Путина от президентского статуса: Заявление ПАСЕ вызвало смех в Кремле

Европа "отстраняет" Путина от президентского статуса: Заявление ПАСЕ вызвало смех в Кремле

Прошло незначительное время с выхода России из ПАСЕ и прекращения сотрудничества. Тем не менее, в данной организации продолжаются выпады на нашу страну.

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Комментарии
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Eduard
До чего охренеть,посторонние лица нам навязывают чуждое мнение.Представьте сосед,или вообще прохожий вам командует! Нет не родственник,не работодатель,а так хрен знает кто вам указывает!
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19 час.
Вера
Этих придурков уже жаль,не знают чего ещё придумать,чтобы Россию унизить,их слабоумие на лицо,причём масштабное, неизлечимое.. если только лопатой по комполу и в деревянный ящик.
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19 час.
александр александров
У них там чЁ,солнце до сих пор вокруг земли крутиться!?)))))
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1 час.

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