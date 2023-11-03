Российская авиация уничтожила переправы ВСУ через реку Оскол

Российская авиация разбомбила переправы ВСУ, а подразделения на земле отразили атаку штурмовых групп противника около Синьковки на Купянском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский.
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