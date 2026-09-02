Психолог Дугенцова: школьников не нужно жестко наказывать за смартфоны

Запрет на использование смартфонов во время уроков пойдет на пользу детям, так как это позволит им дольше сохранять концентрацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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