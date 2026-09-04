О беде с "Новой волной" Раймонд Паулс сказал лично

Публика недовольна конкурсом "Новая волна", видя очередное торжество в России, когда "страна пятый год бьётся за будущее".
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Крутой что то перемудрил с певцами, не пора ли ему в Америку на покой, новых песен нет, певцы - нафталин, они не петь пришли, а наряды свои показывать и обсуждать.
А по скольку лет было перед Великой отечественной тогдашним звездам эстрады? Утесову 45 лет, Бернесу 30, Шульженко 34, Руслановой 40... Вертинскому было 51.... Пела и Любовь Орлова, например Марш энтузиастов... Все они не на словах , а на деле поддерживали фронтовиков, выступая перед ними на фронте... Понятное дело , сейчас эстрада помолодела... Вместе с пенсионным возрастом.... Как в шутке - Не расстанусь с комсомолом , буду вечно молодым... А ведь фактически перечисленные в статье артисты, Леонтьев, Киркоров, кабаре дуэт Академия с 1985 года с Лолитой Милявской... выдвинулись ещё при СССР... Жаль, что еще Лещенко не позвали...
Как могли с таким блатным текстом разрешить петь певице в дохе? Просто провокаторы, есть какая то в России власть на подобные непотребства? Не готовы, тогда нечего людям глаза замазывать. Не время сейчас так вести себя. У Малахова хорошие передачи, но скачки и пляски погодили бы показывать, просто кощунство. Пир во время чумы. Побойтесь Бога, на всех же отразится. Остановитесь, где ум?