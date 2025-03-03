В США заявили о скором втором раунде переговоров России и США

Идет подготовка к скорому второму раунду переговоров России и США. Об этом узнал СNN. «Cтало известно, что сейчас ведется подготовка ко второму раунду, который вскоре может состояться также в одном из государств Персидского залива», — говорится в сообщении телеканала.
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