Рэпер Ice Cube простил Канье Уэста за скандал с антисемитскими высказываниями

Рэп-исполнители Канье Уэст и Ice Cube заключили перемирие. Знаменитости были впервые замечены вместе на публике после скандала с антисемитскими высказываниями экс-супруга Ким Кардашьян осенью 2022 года.
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