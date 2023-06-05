Инфореактор

1 125 подписчиков

Рэпер Ice Cube простил Канье Уэста за скандал с антисемитскими высказываниями

Рэпер Ice Cube простил Канье Уэста за скандал с антисемитскими высказываниями

Рэп-исполнители Канье Уэст и Ice Cube заключили перемирие. Знаменитости были впервые замечены вместе на публике после скандала с антисемитскими высказываниями экс-супруга Ким Кардашьян осенью 2022 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх