Турки идут на Восток

Турецкая компания ASELSAN подписала экспортный контракт на поставку 24‑х разведывательно-наблюдательных систем ARSUS для польских ВС, и это очередной признак того, как быстро Турция превращается в ключевого поставщика технологий для Восточной Европы.
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