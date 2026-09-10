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Турки идут на Восток

Турки идут на Восток

Турецкая компания ASELSAN подписала экспортный контракт на поставку 24‑х разведывательно-наблюдательных систем ARSUS для польских ВС, и это очередной признак того, как быстро Турция превращается в ключевого поставщика технологий для Восточной Европы.

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