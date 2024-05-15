Про Шойгу, Герасимова и...что такое Совет безопасности

Юрий Кувалдин

Вот что бы сделал И.В.Сталин с таким генералитетом ныне, во главе в С.К.Шойгу? Поставил бы к стенке за воровство и первого-министра МО. А и его ныне в Совбез. Вот такая власть ныне, покрывает своих! А Сталина ещё обвиняли в 1937-1938г. в реперессиях в отношении офицерского корпуса! Всё правильно делал генералиссимус!!!