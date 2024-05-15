Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Про Шойгу, Герасимова и...что такое Совет безопасности

Про Шойгу, Герасимова и...что такое Совет безопасности

Пул N3 Поскольку не все понимают, что такое Совет безопасности и что означает назначение Шойгу его секретарем, несколько слов разъяснений:  Совет безопасности - важнейший орган, принимающий стратегические решения по ключевым вопросам в жизни страны.

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Комментарии
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Юрий Кувалдин
Вот что бы сделал И.В.Сталин с таким генералитетом ныне, во главе в С.К.Шойгу? Поставил бы к стенке за воровство и первого-министра МО. А и его ныне в Совбез. Вот такая власть ныне, покрывает своих! А Сталина ещё обвиняли в 1937-1938г. в реперессиях в отношении офицерского корпуса! Всё правильно делал генералиссимус!!!
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5 час.
А
Алексей
Как можно, а с кем верховный на рыбалку и охоту ездить будет?..
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3 час.
Ваша Светлость
Рыбак рыбака видит издалека...
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2 час.

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