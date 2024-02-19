Бойцы ВС РФ продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки

Российские военные продолжают зачистку жилых кварталов в освобожденной Авдеевке (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшееся в распоряжении агентства видео рейда отряда специального назначения «Викинг».
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