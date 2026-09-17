Первый признак рака заметен по запаху. Но есть и плохая новость

Изменение восприятия запахов может быть, одним из тревожных сигналов организма. Однако онкологи предупреждают: рассчитывать только на симптомы нельзя — некоторые опухоли долго развиваются практически незаметно.
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