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Царьград

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Первый признак рака заметен по запаху. Но есть и плохая новость

Первый признак рака заметен по запаху. Но есть и плохая новость

Изменение восприятия запахов может быть, одним из тревожных сигналов организма. Однако онкологи предупреждают: рассчитывать только на симптомы нельзя — некоторые опухоли долго развиваются практически незаметно.

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