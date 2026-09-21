Геронтолог Прощаев: одной интеллектуальной нагрузки для профилактики деменции мало

Профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев рассказал, что снизить риск развития деменции и отложить её начало может комплекс мер, а одной интеллектуальной нагрузки для этого недостаточно.
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