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Геронтолог Прощаев: одной интеллектуальной нагрузки для профилактики деменции мало

Геронтолог Прощаев: одной интеллектуальной нагрузки для профилактики деменции мало

Профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев рассказал, что снизить риск развития деменции и отложить её начало может комплекс мер, а одной интеллектуальной нагрузки для этого недостаточно.

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