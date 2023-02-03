Чемпионат Англии. «Челси» примет «Фулхэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

«Челси» в пятницу примет «Фулхэм» в 22-м туре АПЛ. В субботу «Арсенал» сыграет в гостях с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Кристал Пэлас».
Популярные статьи
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Виктория Сливко: «Я надеюсь, что нас допустят к международным соревнованиям. Уже нет разницы, как это произойдет: хоть бы как‑нибудь, но главное там»
- Джокович разрыдался на трибунах вместе с командой после победы на Australian Open
Свежие комментарии