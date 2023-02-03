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Чемпионат Англии. «Челси» примет «Фулхэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

«Челси» в пятницу примет «Фулхэм» в 22-м туре АПЛ. В субботу «Арсенал» сыграет в гостях с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Кристал Пэлас».

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