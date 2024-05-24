Российский футбольный союз оштрафовал "Ахмат" на 100 000 рублей за инцидент с брошенной бутылкой в матче с "Зенитом"

Российский футбольный союз (РФС) обратился к "Ахмату" с просьбой найти и идентифицировать болельщика, который бросил бутылку в полузащитника "Зенита" Дмитрия Васильева во время матча 29–го тура российской премьер-лиги "Ахмат" - "Зенит".