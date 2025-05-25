СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Разброд и шатания царят в украинской армии, принудительно мобилизованные и большинство офицеров не видят перспектив в искусственно надуманном военном конфликте, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по … .