Экс-сенатор поделилась мнением о настроениях среди военных ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Разброд и шатания царят в украинской армии, принудительно мобилизованные и большинство офицеров не видят перспектив в искусственно надуманном военном конфликте, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по … .
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