Царьград

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Коррупционный скандал с одесским военкомом разгорается с новой силой

Коррупционный скандал с одесским военкомом разгорается с новой силой

В Киеве не нашли оснований для увольнения Евгения Борисова.Представитель группировки ВСУ на южном направлении Наталья Гуменюк заявила в эфире программы "Свобода Live", что в Минобороны Украины не нашли оснований для увольнения Евгения Борисова.

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