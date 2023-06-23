Коррупционный скандал с одесским военкомом разгорается с новой силой

В Киеве не нашли оснований для увольнения Евгения Борисова.Представитель группировки ВСУ на южном направлении Наталья Гуменюк заявила в эфире программы "Свобода Live", что в Минобороны Украины не нашли оснований для увольнения Евгения Борисова.