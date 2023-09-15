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Субботник, благотворительный марафон, концерт: что приготовил День города уссурийцам

Субботник, благотворительный марафон, концерт: что приготовил День города уссурийцам

157-летие со дня основания Уссурийска приготовило горожанам необычную программу. В этом году отказались от фейерверка и приглашенной звезды, а сэкономленные средства направят жителям, пострадавшим от наводнения.

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