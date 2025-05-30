Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК принял участие в серии встреч в России

Москва, 29 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин 28 мая принял участие и выступил с речью на состоявшейся в России 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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