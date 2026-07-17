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Об основаниях применения правил о банкротстве застройщиков (Определение Верховного Суда РФ №305-ЭС26-280 от 13.07.2026 по делу №А41-5282/2024)

Верховный Суд РФ рассмотрел вопрос о правомерности применения правил о банкротстве застройщиков в ситуации, когда обязательства должника перед дольщиком возникли не из прямого договора, а из дополнительных соглашений к инвестиционному контракту.

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