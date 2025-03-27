Путин: участие в боевых действиях - это испытание для любого человека

Участие в боевых действиях является непростым испытанием для любого человека. Об этом на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций Росатома на Северный полюс заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии