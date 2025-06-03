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Volkswagen сократит 35 тысяч рабочих мест в рамках экономии 1,5 млрд евро ежегодно

Volkswagen сократит 35 тысяч рабочих мест в рамках экономии 1,5 млрд евро ежегодно

Volkswagen планирует сократить 35 тысяч рабочих мест к 2030 году, особенно в Германии, для экономии 1,5 млрд евро в год.

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